【2021展望】普信：市場漸入「後疫情時代」資金將重回價值股　籲分散投資增長、價值股

▲ 普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec(圖左)表示，隨著疫苗陸續傳出好消息，市場於2021年將會從「疫市時期」邁入「後疫情時代」。

普信發表2021年市場展望預測，普信亞太區多元資產方案主管Thomas Poullaouec表示，隨著疫苗陸續傳出好消息，市場於2021年將會從「疫市時期」邁入「後疫情時代」，預料若疫苗進展良好，資金或會從增長型股大幅轉向價值型股。不過他表示，研發疫苗的進展或不會一帆風順，加上各國重新實施封鎖措施，投資者宜審慎觀望疫情最新進展，判斷市場何時進入後疫情時代，現時應繼續分散投資增長型股及價值股。

Poullaouec續指，在疫情影響下，他預料增長型股、大型股及美股將會持續跑贏價值型股、小型股及美國以外的地區股票。相比之下，在疫苗大規模推出後，市場逐漸步入「後疫情時代」，經濟復甦助長傳統貿易發展，造好小型股、價值股和信貸資產。

至於何時才會進入後疫情時代，Poullaouec表示，他預料屆時市場將出現周期性波動。

亞太區股票前景增長較快 建議買入增長型股

此外，普信分析認為，亞太區市場內需增長將持續強勁，而且由於區內抗疫成效較好，對疫苗研發成功的依賴性較低， 因此亞洲市場前景較為樂觀。普信亞洲（日本除外）股票策略基金經理Anh Lu認為，除卻個別股票外，現時不少亞太區內的優質增長型股價格倍數仍算合理，並預料在疫情過後，其表現仍會持續強勁。

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編輯﹕賴奕羚