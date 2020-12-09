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【美股焦點】估值年內翻倍　「美版美團」上市價提高至102美元

股樓投資 14:28 2020/12/09

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美國外賣平台DoorDash上市在即，公司周三（９日）宣布最終上市定價為102美元，高於原來90至95美元的定價區間，以此計算，其估值高達387億美元，與年初比高逾一倍。

點解美股IPO可以瘋狂提高上市價?【下一頁】

DoorDash上月首次向美國證交會（SEC）提交招股書，其時定價區間為75-85美元，及後再提高至90-95美元，但最終卻以102美元高價上市。雖然DoorDash的估值拾級而上，但貴為美國三大外賣平台之一的DoorDash去年於美國的市佔率約27.6%左右，與第二位的GrubHub及Uber Eats的26.7%及25.2%相差無幾。

2019年美國外賣平台市佔率
DoorDash 27.6%
GrubHub 26.7%
Uber Eats 25.2%
Postmates 12.1%
其他 8.4%

資料來源: Eidson Trend

然而，GrubHub今明兩年的市銷率（P/S Ratio）只有3.39倍及3.05倍；相對之下，市場預期DoorDash明年收入為22億美元，以102元的上市價相比，其市銷率高達17.6倍，估值似乎較同業昂貴。

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撰文 : 林展鋒

美股 外賣 IPO 美國 Uber Eats Uber

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