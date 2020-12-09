【WhatsApp新功能】WhatsApp跟隨Facebook腳步　正式加入網購功能

▲ WhatsApp昨（8日）宣布為全球WhatsApp用戶，加入一項新的購物功能，並命名為「購物車」。

Facebook今年在疫情爆發期間，加入電商平台之戰，開設電商服務Facebook Shops。而作為Facebook旗下的即時通訊服務WhatsApp也追上步伐，昨（8日）宣布為全球WhatsApp用戶，加入一項新的購物功能，並命名為「購物車」。企業能透過具有直接通訊功能的軟件，提供即時的線上客服溝通，用戶也可同時直接在WhatsApp上購物。

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事實上，WhatsApp Business在今年已錄逾5000萬個商業帳戶，每日有1.75億用戶在WhatsApp平台上與商戶通訊。WhatsApp今次推出的「購物車」功能，目的是讓消費者更容易從一間商店購買多種商品，並讓商家更容易追蹤訂單查詢和管理請求。希望新功能可吸引更多的商家。

至於功能用法方面，根據WhatsApp資料顯示，用戶只要在WhatsApp上訪問企業目錄時，如果用戶準備與該企業就其正在查看的產品下訂單，則可以使用ADD TO CART（加入購物車）按鈕。成功將產品加入購物車後，用戶也可以將其作為WhatsApp短訊發送給賣家。發送短訊後，用戶可透過點擊與賣方聊天窗口中的「查看購物車」按鈕來查看訂單的詳細信息。

事實上，WhatsApp一直積極在程式上增加許多功能來增強商務體驗，例如推出二維碼（QR code）、為商家提供免費存儲空間，以承載其業務信息等，來應對電商市場的挑戰。

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責任編輯：曾曉汶