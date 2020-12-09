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【新冠肺炎】新加坡「安全郵輪」計劃　一名乘客確診須緊急返航

環球政經 12:55 2020/12/09

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新加坡政府早前推出「安全郵輪」計劃，批准兩艘以新加坡為母港的郵輪接載乘客，作不停靠其他港口的航行。其中一艘郵輪有乘客確診新冠肺炎，船上旅客和工作人員已進行隔離，郵輪亦須緊急返航。

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新加坡政府早前批准雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream）及皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號（Quantum of the Seas）航行。新加坡旅遊局周二（9日）證實，海洋量子號上一名83歲的男乘客出現腹瀉，經檢測後確診新冠肺炎。

涉事郵輪已即時緊急返航，暫停所有消閒活動，所有乘客及船員已進行隔離，留在自己的艙房内。所有乘客返回新加坡後，都要在碼頭接受新冠病毒檢測。

新加坡政府推出的「安全郵輪」計劃，郵輪不停靠其他港口，只在海上航行，可容納的乘客量須為原本的一半。計劃只限新加坡居民參加，每位乘客上船前都須接受病毒檢測，乘客亦要遵守戴口罩、保持1米社交距離等安全管理措施，也要避免與不同組的乘客近距離接觸。

 

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責任編輯：楊子瑩

疫情 新冠肺炎 新加坡 郵輪 新冠肺炎疫情

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