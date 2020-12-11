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【輝瑞疫苗】英國籲過敏人士不要接種 美國曾有人有強烈副作用

環球社會熱點 17:02 2020/12/11

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輝瑞疫苗獲英國政府率先批准使用，美國料本周批出輝瑞疫苗的緊急授權，香港政府亦指，以預先採購疫苗的方式，向輝瑞、BioNTech以及復星採購相關疫苗。不過，有美媒引述有輝瑞疫苗測試者指，在接種第二劑輝瑞疫苗後，出現強烈副作用。另外，英國亦有兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應。

牛津疫苗效用率達70% 專家稱安全有效 【下一頁】

英國兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應，但兩人本身有嚴重過敏歷史，目前正在恢復中。當局建議對食物、藥物有嚴重過敏反應的人士，不應接種輝瑞疫苗。

美國CNBC亦引述一名輝瑞疫苗測試者指，在接種第一劑輝瑞疫苗後，他出現如接種流感疫苗的副作用，包括手臂出現輕微疼痛等。

而他在接種第二劑輝瑞疫苗後，他初期出現如接種第一劑輝瑞疫苗後的副作用。不過，其後出現強烈副作用。

拜登承諾就任百日內 為國民接種1億支疫苗 【下一頁】

他指：

「我發低燒並發冷。那個晚上真的很難捱。」

（I developed a low-grade fever and had chills. That evening was rough.）

該測試者經過一夜不安之後，翌日打電話給醫生，醫生向他保證這是正常反應，毋需擔心。

FDA周二亦發表報告指，輝瑞疫苗的有效性及安全性均符合緊急使用授權（EUA） 申請標準。而美國總統特朗普亦指，FDA會在數天後批出緊急使用授權。

責任編輯：林嘉莉

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