【輝瑞疫苗】英國籲過敏人士不要接種 美國曾有人有強烈副作用

輝瑞疫苗獲英國政府率先批准使用,美國料本周批出輝瑞疫苗的緊急授權,香港政府亦指,以預先採購疫苗的方式,向輝瑞、BioNTech以及復星採購相關疫苗。不過,有美媒引述有輝瑞疫苗測試者指,在接種第二劑輝瑞疫苗後,出現強烈副作用。另外,英國亦有兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後,出現過敏反應。

英國兩名醫護人員早前接種輝瑞疫苗後,出現過敏反應,但兩人本身有嚴重過敏歷史,目前正在恢復中。當局建議對食物、藥物有嚴重過敏反應的人士,不應接種輝瑞疫苗。

美國CNBC亦引述一名輝瑞疫苗測試者指,在接種第一劑輝瑞疫苗後,他出現如接種流感疫苗的副作用,包括手臂出現輕微疼痛等。

而他在接種第二劑輝瑞疫苗後,他初期出現如接種第一劑輝瑞疫苗後的副作用。不過,其後出現強烈副作用。

他指:

「我發低燒並發冷。那個晚上真的很難捱。」

(I developed a low-grade fever and had chills. That evening was rough.)