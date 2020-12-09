【輝瑞疫苗】美國稱疫苗安全 惟測試者警告有強烈副作用

輝瑞疫苗獲英國政府率先批准使用，美國料本周批出輝瑞疫苗的緊急授權。美國食品及藥物管理局（FDA）周二發表報告指，確認輝瑞疫苗是安全且有效。不過，有美媒引述有輝瑞疫苗測試者指，在接種第二劑輝瑞疫苗後，出現強烈副作用。

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美國CNBC引述一名輝瑞疫苗測試者指，在接種第一劑輝瑞疫苗後，他出現如接種流感疫苗的副作用，包括手臂出現輕微疼痛等。

而他在接種第二劑輝瑞疫苗後，他初期出現如接種第一劑輝瑞疫苗後的副作用。不過，其後出現強烈副作用。

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他指：

「我發低燒並發冷。那個晚上真的很難捱。」 （I developed a low-grade fever and had chills. That evening was rough.）

該測試者經過一夜不安之後，翌日打電話給醫生，醫生向他保證這是正常反應，毋需擔心。

FDA周二亦發表報告指，輝瑞疫苗的有效性及安全性均符合緊急使用授權（EUA） 申請標準。而美國總統特朗普亦指，FDA會在數天後批出緊急使用授權。

責任編輯：林嘉莉