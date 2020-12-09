【新加坡疫情】不靠岸行程郵輪有乘客確診 須緊急返航

新加坡政府早前推出安全旅行試驗計劃，批准兩艘郵輪接載乘客往返新加坡，期間不停靠其它港口於海上航行。但其中一艘郵輪有乘客確診新冠肺炎，導致郵輪要緊急返航。據悉，這艘新加坡郵輪有乘客確診後，所有密切接觸者都正進行隔離。

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新加坡政府的安全旅行試驗計劃，批准雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream）及皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號（Quantum of the Seas）航行。但郵輪於旅程期間不能停靠其它港口，載客量也要縮減至平日的一半。

新加坡旅遊局周三（9日）證實，海洋量子號上一名83歲的男乘客出現腹瀉並向船上醫療人員報告，經聚合酶鏈式反應測試（PCR）後證實確診。據悉，這名乘客上船前也曾進行檢測，結果顯示他對病毒呈陰性反應。

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皇家加納比國際郵輪發聲明表示，所有曾與確診者密切接觸的乘客及船員，都已確定身份及正進行隔離，他們的檢測結果全部呈陰性。

涉事郵輪已即時緊急返航，郵輪上的所有消閒活動都已暫停，全部乘客也被要求暫時留在自己的艙房内。新加坡旅遊局表示，所有乘客返回新加坡後，都要在碼頭接受新冠病毒檢測。

責任編輯：鄭錦玲