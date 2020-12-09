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【航空告急】港航附屬香港貨運航空申請擴張貨運航線　部署疫苗運送需求

宏觀解讀 12:29 2020/12/09

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香港航空旗下香港貨運航空擬擴大貨運航線網絡

新冠病毒疫情全球大流行，航空客運量大削，航空公司增加投放資源在表現較穩定的貨運業務。香港航空附屬公司－香港貨運航空公布，申請增加航線拓展貨運航線，尤其看好新冠病毒疫苗快推出市場，預期應付各地對疫苖的分配和運送，空運需求將再進一步增加。

香港貨運航空指出，整個亞洲尤其是東南亞地區的空運需求正不斷增長，目前香港貨運航空正營運5架空中巴士 A330貨機往返12個定期航點，而每周包機服務也在增加，航班貨運量平均維持在70%至80%之間。

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰稱，香港對進出口貨運運輸的需求正急速上升，而出口訂單數量是貨運需求的最佳指標，廠商目前正在處理異常巨額的訂單，需要增加香港的貨物進出口運力以滿足他們對貨運艙位的需求。

更多航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

經濟 航空 貨運量 香港航空 疫苗 全球大流行
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