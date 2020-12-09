【美國經濟】美刺激經濟方案有突破　美財長提9160億美元新方案

▲ 美國針對疫情的新刺激經濟方案有突破，美國財長努欽提出規模9160億美元的新刺激方案。

美國針對疫情的新刺激經濟方案有突破，美國財長努欽提出規模9160億美元的新刺激方案。 眾議院院長佩洛西和參議院民主黨領袖舒默都表示，這是一項進展，但表示不應用來阻礙兩黨已經開始刺激經濟方案磋商。

努欽發表聲明指，他已與總統特朗普、參議院共和黨領袖麥康奈爾、眾議院共和黨領袖麥卡錫審議過該草案，並於當天下午代表特朗普向眾議院民主黨領袖佩洛西提出了這一草案。這個方案較參議院兩黨小組所提出9080億美元的規模還要大，並於對州和地方政府的援助以及企業債務保護上作出讓步。

除了延長小企業援助，努欽的方案中還包括發放紓困金（Stimulus Check） ，有關提議獲得兩黨人士的支持。根據麥卡錫指出，每位合格成年人可獲得600美元，每位兒童也可獲得600美元。有關提案將取代兩黨提案中每周300美元的臨時補充失業救濟。另外，提案沒有

延長另外兩項即將到期的失業保險計畫。

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編輯：吳敏芳