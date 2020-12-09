[滙豐控股5] 實現成本下降要等3年 美銀降滙豐評級至遜於大市

滙豐(00005)近月股價稍有起色之際，突被大行唱淡。美銀證券發表研究報告指，滙豐正處於複雜的重組計劃初期，估計新計劃將進一步減少在歐美的投資，惟該行認為滙豐至少要到2023年才能實現成本下降，以及減少風險加權資產（ＲＷＡ）後才可進行股份回購，故相信市場對滙豐重組複雜性及削減逾40億美元企業成本繼續持懷疑態度，並將滙豐投資評級由「中性」降至「遜於大市」。滙豐中午升1.5%報42元。

【2021展望】交銀國際料恒指明年試3萬2 價值股跑贏增長股 推薦12隻行業首選股 詳情請看[下一頁]

【2021展望】招商證券國際料恒指明年最高可抵30500點 推薦17大行業28隻中資股為首選 詳情請看[下一頁]

美銀估計，滙豐將出售法國及美國的零售業務，惟相關業務無利可圖，因此出售後所得款項亦有限。同時，該行亦預期，英倫銀行雖可能於本周五（11日）取消銀行禁止派息的限制，仍料滙豐2022年周息率將較市場預期低40％。該行又指，一旦滙豐明年的股息率低於3厘，意味目前估值已為近年高位，其2022年預測市盈率為12倍，對比同業銀行為8倍估值已偏高。

滙豐於歐洲頻傳重組動作，外國媒體報道，滙豐計劃透過自願離職的方式裁減法國業務557個職位。公司發言人表示，商業銀行部門將裁減388個職位，其他削減的職位則涉及法國總行和資訊科技部門，明年4月將有首批員工離職。直至明年9月，根據當地工會指，滙豐在法國將共有約7000名員工，意味公司今次將削減當地8％人手。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機