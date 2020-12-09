【大行報告】啤酒乳業股今年跑贏大市 高盛話未升夠　調升3股目標價最多14％

高盛發表報告，分析內需行業前景，預期明年原材料成本上漲，將令內需股產品提升價格，成為股價的催化劑，啤酒及乳業股面對的壓力相對較細，該行因而把啤酒股每股盈利預測上調4%，目標價亦上調4%至14%

高盛指，隨著大豆、麥、原奶及包裝物料等成本上升，內需股將追求毛利率擴張，多於提升市場佔有率。

【大行點睇】野村指大家樂內地業務穩定復甦 香港業務最壞時期已過 重申買入評級 詳情請按【見下頁】

高盛對7隻啤酒、乳業及內需股評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

報告又指，調味品面對成本上升的壓力最大、其次是啤酒，目前乳製品和飲料的價格壓力相對較少，因此提價的機會可能因產品類別而異。該行將啤酒股的每股收益預測上調4%，並將目標價提高了4%至14%。

高盛預期，華潤啤酒（00291）、青島啤（00168）、蒙牛乳業（02319）、伊利股份（滬：600887）及中炬高新（滬：600872）等股份，會是潛在價格上升的受惠者。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明