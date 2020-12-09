【新股IPO】加科思藥業1167即日起招股 入場費4242元

隨着藍月亮（新上市編號：06993）今日截飛，臨床階段製藥公司加科思藥業（新上市編號：01167）接力登場，由今日（9日）至下周一（14日）招股，計劃發售9,647.61萬股，招股價介乎每股12至14元，每手300股，入場費為4,242.32元；12月21日掛牌；高盛及中金為聯席保薦人。

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加科思藥業是次上市引入了6名基石投資者，包括LAV Funds、Matthews Funds、哈德遜灣資本、Octagon Investments等，合共認購6,000萬美元股份。

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集資所得的其中88%將主要用於產品的臨床開發及商業化；8%將用於建造符合GMP標準的內部生產設施；餘下4%將作為一般企業及營運資金用途。

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記者：張以正