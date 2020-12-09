三星S21系列通過巴西電信認證  包裝將不附耳機及充電器

▲ 日前，巴西電信通過認證，確認三星將在包裝中不再附有線耳機及充電器。

早前有消息指，三星（Samsung）將於明年一月發表S21系列旗艦手機。有傳聞指，三星將會追隨蘋果的步伐，在包裝中不再附有線耳機及充電器。日前，巴西電信通過認證，確認當初的傳聞已獲證實。

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據巴西媒體報道，巴西電信監管機構Anatel已通過S21系列三款機型的認證，確認三款手機上市時，都不會附上有線耳機與充電器。另外，在Anatel的認證文件中也有寫明，其測試的兩款三星充電器都具備25W功率，證明S21系列能夠支援最高快充功率為25W。

雖然早前蘋果的 iPhone 12 決定不再隨機附上充電器及有線耳機時，曾經被三星嘲諷，不過現在事實卻證明三星也是一樣追隨。諷刺的是，蘋果最近就有傳或被迫在巴西市場銷售的iPhone 12 系列手機包裝盒中，重新附上充電器及耳機。

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雖然是次三星的S21系列不會附上有線耳機，不過據悉其最新的Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機，預計將在1月中旬與S21系列首次同步亮相。

責任編輯：施雯雯