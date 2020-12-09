【宏觀中國】上半年家庭債務激增　中國增幅幾乎是美國四倍

疫情期間，中國的刺激措施比歐美國家保守，盡量減少國家層面的槓桿壓力，反而在企業、家庭層面的槓桿水平卻大增，可謂擔起了中國經濟V彈的重責。

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根據國際清算銀行的最新數字，今年上半年中國家庭債務激增約3,800億美元，增幅為全球之最。排名第二的美國卻不足1,000億美元，即是中國增量近乎美國的四倍。

家庭負債從何而來？答案很簡單，又是房地產，相信大家也有印象，疫情在年中稍為緩和，深圳、杭州、南京的樓市熱爆，更催生深圳推出史上很強辣招，來壓抑炒風。

數據顯示，早在5月全國70個城市的房地產銷售面積和金額已經實現按年增幅，分別增長3%和10%，更意味售價有約7%的增幅，可見當時的火熱程度。而且，藉着銷情暢旺，資金回籠加快，也緩和了房企的現金鏈緊張的問題。

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但是，後遺症便是經濟過於依賴房地產，更將槓桿轉嫁至家庭層面。分析指，這個情況將會削弱中國經濟的發展潛力，一來央行不願意減息，以制約投機，二來資金持續由更有生產用途的行業轉向房地產，也難以提高中國整體的生產率。

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記者：林衛