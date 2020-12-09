【新股IPO】藍月亮6993擬以上限定價 超額認購逾300倍 凍資逾2900億

內地洗衣液龍頭藍月亮（新上市編號：06993）今日中午截飛，消息指該股將以招股上限13.16元訂價，集資98.3億元，另指藍月亮公開發售部份錄得超額認購逾300倍，凍資逾2900億元。

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藍月亮是次計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。藍月亮的承銷商之一的瑞銀，給予藍月亮估值為780億至936億元。

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報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險，公司投資綫下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。預料藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要是公司進一步滲透低綫城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

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記者：張以正