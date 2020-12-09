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【新股IPO】藍月亮今午截飛 擬以上限定價 孖展認購約710億 超額認購71.2倍

股樓投資 13:40 2020/12/09

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內地洗衣液龍頭藍月亮（新上市編號：06993）今日中午截飛，消息指該股將以招股上限13.16元訂價，集資98.3億元。

另綜合多間券商數據顯示，藍月亮共錄得孖展額近710億元，相當於超額認購約71.2倍。

加科思藥業1167即日起招股 入場費4242元，想知詳情請按：【下一頁】

藍月亮是次計劃發售7.47億股，招股價介乎10.2元至13.16元，集資最多98.3億元，一手500股，入場費為6,646元，12月16日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。藍月亮的承銷商之一的瑞銀，給予藍月亮估值為780億至936億元。

藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？，想知詳情請按：【下一頁】

報告認為，下行風險為行業競爭而無法在2021年轉移原材料上漲的風險，公司投資綫下營銷，不斷增加銷售人員將會增加上行風險。預料藍月亮收入於2020年至2022年分別按年增長14%、29%及19%，主要是公司進一步滲透低綫城市、個人衛生及家庭護理產品快速增長。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

藍月亮集團（06993） 香港股票

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