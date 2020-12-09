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【新冠疫苗】牛津疫苗效用率達70% 專家稱安全有效

環球社會熱點 11:46 2020/12/09

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《刺針》刊登的數據顯示，牛津研發的新冠疫苗的整體效用率達70%。

輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗，周二（8日）起於英國展開大規模接種，多款新冠疫苗也等候獲批准。《刺針》刊登牛津大學與阿斯利康研發的新冠疫苗試驗數據，顯示這款新冠疫苗的整體效用率達70%，證實牛津疫苗安全有效。

【新冠疫苗】拜登承諾就任後百日內 為國民接種1億支疫苗 【下一頁】

根據《刺針》（The Lancet）刊登的數據，獨立科學專家分析來自英國、巴西及南非的23,848名成人志願者，由4月23日截至11月4日的試驗數據。

報告顯示，牛津疫苗的整體效用率為70%。如志願者兩次均接種全劑量疫苗，疫苗的效用率達62%。而有1,367人先接種半劑疫苗，其後再接種一劑完整劑量的疫苗，在上述情況下的疫苗效用率達90%。

【新冠疫苗】特朗普簽政令要求美國優先 威脅或動用國防法 【下一頁】

長者群體感染新冠肺炎後的死亡率遠高於其餘年齡群組，外界關注牛津疫苗能否有效保障長者。但接受半劑注射方案的志願者當中，所有人的年齡均在18歲至55歲之間。試驗數據未能證實半劑注射方案，是否能為長者群體提供足夠的效用。

阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁索里奧（Pascal Soriot）表示，結果反映牛津疫苗有效，尤其接種疫苗的志願者均未出現嚴重感染或住院。索里奧表示該公司已向各國監管機構提交數據，並建立全球供應鏈，獲批後將在不牟利的情況下為全球提供數億劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

 

 

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