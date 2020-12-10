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平衡環球市場風險 3年保費5年即享本利回報

iMoney智富 00:00 2020/12/10

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回顧2020年，經歷了疫情爆發及美國總統選舉等事件，環球投資市場走勢或會持續動盪，上升與下跌幅度的密度高，令投資者承受不少壓力。

臨近年尾，雖然疫苗研發取得進展，刺激環球股市有上升趨勢，但疫情感染率回升依然困擾各國經濟復甦。展望2021年，疫情發展與經濟活動能否盡快回復正常，仍然存在很多不穩定因素。至於美國新一屆總統上場後，會否對環球經濟市場帶來新的改變，亦是另一項不明朗因素，預計2021年市況或將延續波動，相信投資者仍需要尋求一些提供穩定回報的投資，以平衡市場風險。

繳交3年保費  5年後取回本金和利息
太平人壽（香港）剛推出了提供保證回報的「愛‧快蓄」儲蓄壽險計劃，最吸引之處是其保單年期僅為5年，投保人只需繳交3年保費，便可於5年後連本帶息取回資金，資金調度更為靈活，同時滿足儲蓄及人壽保障的需要。

當然，短期儲蓄也講求回報率，在今年12月31日或之前投保「愛‧快蓄」儲蓄壽險並預繳3年保費，即可享保證3.85%預付保費年利率，保單期滿時年度化保證回報率高達3%（以美元為保單貨幣）或2.8%（以港元為保單貨幣），年均回報率遠勝一般銀行的定期存款回報。

多種繳付選項 靈活投保
舉個例子說明，40歲的盧小姐選擇一筆過繳付3年合共45,000美元的保費，當5年保單期滿後，他連同本金和保證回報可獲約51,905美元，即大約是實際已繳總保費的116%。假如他以年繳方式投保共45,000美元，分3年每年繳付15,000美元保費，當5年保單期滿後，他連同本金和保證回報可獲約50,257美元，即大約是實際已繳總保費的112%，年度化保證回報率為2.79%。

「愛‧快蓄」儲蓄壽險講求靈活便捷，亦提供彈性的繳費方式，投保人可因應自己的理財需要，選擇在投保時一次過全額預付保費，或者每月或每年定期支付，而申請程序也一樣簡易，只需在網上投保，毋需進行驗身，快捷妥當。

「愛‧快蓄」儲蓄壽險計劃的3.85%預付保費年利率屬限時優惠，心動不如行動，

立即網上投保或了解更多：https://bit.ly/3nr4Y87

*已包含3.85%保證預付保費利率，以上例子的數值已調整為整作說明之用。

 

（資料由客戶提供）
 

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