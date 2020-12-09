【吉利汽車】11月銷售極佳 花旗料吉利股價可倍升？

花旗報告指，吉利汽車 （00175） 11月的銷售按月表現非常理想，11月乘用車批發量按年增5.1%至15.1萬輛，總銷量按月升7.5%，與長汽 （02333） 總銷售按月升7%、廣汽 （02238） 按月升4%比較均更佳。

花旗指，吉利汽車在推出新產品周期前，市佔率並沒有因而被長汽或廣汽搶走，仍然在11月取得優異的表現。吉利首11個月總銷量已超過公司2020財年的銷售目標的88%，只要吉利在本月按月增長2%即可達標，花旗認為達標的難度不大。

花旗維持吉利「買入」評級及目標價41元。今日吉利股價升逾4%至21.85元，與「花旗價」仍有近一倍的水位。

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