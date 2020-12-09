【新冠疫苗】拜登承諾就任百日內 為國民接種1億支疫苗

美國的新冠肺炎疫情未見緩和，各界關注美國民眾何時接種新冠肺炎疫苗，以減慢美國疫情蔓延。美國候任總統拜登（Joe Biden）打算於進駐華府後100日內，為美國國民接種1億支新冠疫苗。拜登亦坦言即使於他正式就任後的首1個月，美國疫情亦難以於短期內受控，但會盡力改善美國疫情。

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拜登於特拉華州召開記者會介紹其醫療團隊，並公布上任首百日的抗疫政策。

拜登坦言，在他上任的首100日，疫情並不會完結，但可疫情的趨勢。拜登計劃在上任後首100日，要求民眾佩戴口罩，並為國民注射1億支疫苗。他又強調，讓孩子健康重返校園學校屬首要考慮。

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另外，美國食品及藥物管理局（FDA）確認，輝瑞（Pfizer） 及BioNTech合作研發的新冠疫苗效用率高達95%，預料會批出緊急授權。

美國總統特朗普周二出席於白宮出席峰會時，亦慶祝其疫苗開發計劃「曲速行動（Operation Warp Speed）」所取得的成就 ，並對有新冠疫苗可供國民接種感到高興。

責任編輯：郭麗明