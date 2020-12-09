【大行點睇】野村指大家樂內地業務穩定復甦 香港業務最壞時期已過 重申買入評級

野村發表研究報告指，大家樂（00341）中期收入按年跌26.9%，但受惠於政府「保就業」計劃資助的3.39億元，其香港經調整收入按年增2.9%。而同店銷售的跌幅較4至5月時的30%水平，收窄至上半年的21%。該行認為，集團的趨勢良好，其香港業務最壞時期已過去，並認為疫情的影響已反映在股價上，維持目標價為20.3元，重申「買入」評級。 大家樂現價升2.7%，報17.78元，成交1168.7萬元。

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野村表示，集團內地業務自2月起復甦，因經濟漸趨穩定和需求恢復，集團正進一步擴展其網絡。該行仍對集團的內地業務實現5%收入增長預測，並在2021財年保持盈利充滿信心。隨著新型肺炎疫情中，小型企業被淘汰，大家樂將從加快的市場整合中受惠。

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該行認為，隨爆發第四波疫情，香港銷售將繼續波動，但集團成功將業務重點轉至外賣和外送服務，而本地經濟亦自4月份起持續改善。而內地業務就保持強勁復甦。集團可能採取有效的成本控制措施，有望達到收支平衡。

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