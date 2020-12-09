印度不明怪病累計超過800人送院　患者血液被驗出含重金屬

印度東南部自上周起出現一種不明怪病，現今累計超過800人送院，當中1人證實死亡，當局正調查事件起因，患者血液被驗出重金屬。

印度現怪病 逾200人送院 患者眼睛灼熱並突然嘔吐【下一頁】

《CNN》報道，印度東南部安德拉邦市（Eluru）出現一種不明怪病。醫療團隊發現，有患者體內被驗出有過量的鉛和鎳，懷疑是重金屬中毒，他們也可能曾飲用含重金屬的水或牛奶。衛生及家庭福利專員Katamneni Bhaskar表示，AIIMS測試了10個血液樣本中，發現當中有鉛和鎳的痕跡。此外，另有20個樣本被運往德里檢測。

Katamneni Bhaskar續指，按AIIMS測試結果中，未發現安德拉邦市的水源含過量的鉛和鎳，而當地的牛奶樣品亦被送往至德里檢測。

報道提及，目前正有505位患者留院觀察，300人已經出院，至少1人死亡。

安德拉邦市自上周開始便出現一種不明怪病，醫生指出，患者出現病症範圍廣，包括嘔吐感以至昏迷不醒。「感染者尤其是小童，均會在出現眼睛灼熱後，突然開始嘔吐。其中部分人更會暈倒或引致癲癇發作。」

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：黎淑雯