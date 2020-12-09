  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 12:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度不明怪病累計超過800人送院　患者血液被驗出含重金屬

環球政經 11:38 2020/12/09

分享：

印度東南部自上周起出現一種不明怪病，現今累計超過800人送院，當中1人證實死亡，當局正調查事件起因，患者血液被驗出重金屬。

印度現怪病　逾200人送院　患者眼睛灼熱並突然嘔吐【下一頁

《CNN》報道，印度東南部安德拉邦市（Eluru）出現一種不明怪病。醫療團隊發現，有患者體內被驗出有過量的鉛和鎳，懷疑是重金屬中毒，他們也可能曾飲用含重金屬的水或牛奶。衛生及家庭福利專員Katamneni Bhaskar表示，AIIMS測試了10個血液樣本中，發現當中有鉛和鎳的痕跡。此外，另有20個樣本被運往德里檢測。

Katamneni Bhaskar續指，按AIIMS測試結果中，未發現安德拉邦市的水源含過量的鉛和鎳，而當地的牛奶樣品亦被送往至德里檢測。

報道提及，目前正有505位患者留院觀察，300人已經出院，至少1人死亡。

安德拉邦市自上周開始便出現一種不明怪病，醫生指出，患者出現病症範圍廣，包括嘔吐感以至昏迷不醒。「感染者尤其是小童，均會在出現眼睛灼熱後，突然開始嘔吐。其中部分人更會暈倒或引致癲癇發作。」

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

責任編輯：黎淑雯

 

德里 印度 重金屬

上一篇文章

【吉利汽車】11月銷售極佳 花旗料吉利股價可倍升？

下一篇文章

【大行點睇】中信証券重申小米「買入」評級　料未來可破萬億市值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【銀色債券2020】銀債+退休3寶+長生津　自製退休長糧每月3萬元（附詳細教學）
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？
【藍月亮IPO】藍月亮6993幾大風險話你知 估值高 抽唔抽好？