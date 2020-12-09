【宏觀中國】中國步入通縮？　CPI自2009年以來首次下跌

國家統計局公布，11月居民消費價格指數（CPI）按年下跌，差過市場預期，乃2009年以來首次，意味中國陷入通縮環境。

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11月中國CPI同比倒退0.5%，較10月回落1.2個百分點。一如上月情況，食品價格下降是導致CPI由升轉跌的關鍵。

由同比角度，食品價格下跌2%，非食品價格下降0.1%，消費品價格下降1%，服務價格上漲0.3%。若扣除食品和能源價格的核心CPI同比上升0.5%。

在食品中，蛋類價格下降17.1%，畜肉類價格下降7.3%，分別影響CPI下降約0.53和0.6個百分點。但另一方面，鮮菜、鮮果、水產價格分別上漲8.6%、3.6%和1%。

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事實上，這次通縮現象，是否延續下去，值得關注。但考慮到食品價格極大程度受高基數的影響，尤其豬肉價格因非洲豬瘟關係，去年供需一度失衡，如今生豬生產不斷恢復，以致價格不斷回降。

11月豬肉價格按月下降6.5%，跌幅已收窄0.5個百分點，換言之，在往後的月份，只要食品價格的基數效應逐步消除，未來CPI很大機會由負轉正，故短暫通縮未必會對政策轉向有很大啟示。

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記者：林衛