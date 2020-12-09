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【新股IPO】華潤萬象生活1209首日掛牌造好 開市報30.8元升38%

股樓投資 11:04 2020/12/09

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華潤萬象生活（01209）今日掛牌承接昨日暗盤升勢，開市報30.8元，較招股價22.3元升38%，暫時最高曾見32.9元，低見30.05元，暫時報30.85元。

藍月亮6993明日截飛 孖展暫錄得借出逾610億 超額認購61倍 國際配售足額已提前截飛，想知詳情請按：【下一頁】

華潤萬象生活是計劃發售5.5億股，公開發售部份錄超額認購28.78倍，國際發售獲大幅超額認購，相當於初步可供認購的發售股份約11.8倍。該股以招股上限22.3元定價，中籤率為100%；建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。另今次上市引入多名基石投資者，包括新加坡政府投資公司GIC、中國平安（02318）、高瓴資本等，合共認購2.26億股股份。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

華潤萬象生活（01209） 香港股票

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