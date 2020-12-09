【新股IPO】華潤萬象生活1209首日掛牌造好 開市報30.8元升38%

華潤萬象生活（01209）今日掛牌承接昨日暗盤升勢，開市報30.8元，較招股價22.3元升38%，暫時最高曾見32.9元，低見30.05元，暫時報30.85元。

藍月亮6993明日截飛 孖展暫錄得借出逾610億 超額認購61倍 國際配售足額已提前截飛，想知詳情請按：【下一頁】

華潤萬象生活是計劃發售5.5億股，公開發售部份錄超額認購28.78倍，國際發售獲大幅超額認購，相當於初步可供認購的發售股份約11.8倍。該股以招股上限22.3元定價，中籤率為100%；建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。另今次上市引入多名基石投資者，包括新加坡政府投資公司GIC、中國平安（02318）、高瓴資本等，合共認購2.26億股股份。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正