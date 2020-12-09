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【新能源車】電動汽車股熱炒 電動單車市場不可忽略？

股樓投資 10:58 2020/12/09

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根據中國工信部數據，今年首10月全國兩輪腳踏單車產量達到3,576.1萬輛，按年升21.9%，而電動單車產量達到2,548萬輛，按年增33.4%，電動單車與腳踏單車產量已經愈來愈接近。

不過單看10月，腳踏單車在全國的產量按年增速達到42.2%，合共有361.4萬輛，至於電動單車則為249.9萬輛，按年增29.9%。

除了電動汽車，電動單車亦是一個龐大的市場，A股有不少電動單車概念股，包括信隆健康（002105）、中路股份（600818）、風帆股份（600482）、德賽電池（000049）等。

 

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撰文 : 謝克迪,CFA

新能源 單車 中國 中華人民共和國工業和信息化部 A股

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