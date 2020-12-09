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【小米股價】小米紅米Note9銷量突破100萬部股價兩連漲　中信證券3原因上調小米目標價至36元

股市 12:36 2020/12/09

分享：

中信證券將小米目標價上調至36元。

小米 （01810） 公布，紅米Note9系列上市13日，全渠道銷量突破100萬部。小米連漲兩日，繼升4%後，周三（8日）股價再升逾5%，高見27.75元，中午收報27.75元，升5.3%，成交額達43.7億元。小米年初至今累升約1.4倍。

傳小米11最快12月底發布，詳情看【下一頁】

中信證券上調小米目標價至36元，維持「買入」評級。該行認為小米已經成為中國科技與互聯網巨頭中產業鏈最長、業務最複雜的全球化公司，並有3原因驅動股價。

首先，該行指，小米手機業務重回全球第三，站穩高端。第三季度小米智能手機收入按年增長47.5%，智能手機出貨量增長45.3%，收入及出貨量均創歷史新高。

同時，手機×AoT戰略劍指下一代科技紅利，亦牢牢佔據高端用户和市場，小米在中國智能家居市場市佔率排名第一，亦成為全球最領先的智能家居平台，有望成為智能家居時代的第一個巨頭公司。

最後，中信證券指，手機×AoT的場景融合讓小米的長期變現空間擴大，展望未來3-5年，該行認為公司的核心競爭力和股價驅動力是AoT發力，憑藉更多爆品和SKU擴展更多用户，探索互聯網變現的可能性。

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編輯：袁諾曦

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