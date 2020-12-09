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【小米股價】小米大成交升4%幾破頂　中信證券：小米將躋身萬億市值俱樂部（第二版）

股市 17:34 2020/12/09

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中信證券將小米目標價上調至36元。

小米 （01810） 公布，紅米Note9系列上市13日，全渠道銷量突破100萬部。小米連漲兩日，繼升4%後，周三（8日）股價最多升逾6%，高見28.1元，挑戰28.4元歷史高位；全日升4.4%，收市報27.5元，成交78.7億元，藍籌股及成交額中最勁。小米年初至今累升約1.4倍。

傳小米11最快12月底發布，詳情看【下一頁】

中信證券上調小米目標價至36元，看好小米將躋身萬億市值俱樂部，維持「買入」評級。該行認為，小米年內累升1.4倍，體現資本市場對於公司智能手機業務市場份額提升至全球前三、ASP（平均單價）提升、手機產品向高端演進的認知；展望未來3至5年，小米核心競爭力和股價驅動力是AIoT（人工智能+物聯網）發力，憑藉更多爆款和SKU擴展更多用戶，並探索後續互聯網變現的可能性，預計AIoT將成為下一輪科技紅利的最主要驅動力，小米大概率成為中國AIoT的兩個重要玩家之一。

中信證券又指，小米已經成為中國科技與互聯網巨頭中產業鏈最長、業務最複雜的全球化公司，手機×AoT戰略劍指下一代科技紅利，同時小米亦牢牢佔據高端用户和市場，小米在中國智能家居市場市佔率排名第一，亦成為全球最領先的智能家居平台，有望成為智能家居時代的第一個巨頭公司。

該行續指，小米手機業務重回全球第三，站穩高端。第三季度小米智能手機收入按年增長47.5%，智能手機出貨量增長45.3%，收入及出貨量均創歷史新高。

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編輯：袁諾曦

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