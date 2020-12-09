放棄發展自動駕駛業務　Uber出售ATG部門予Aurora

▲ 美國叫車平台Uber日前宣布，將旗下自駕車部門ATG出售給自駕車初創公司Aurora。

美國叫車平台Uber日前宣布，將旗下自駕車部門Advanced Technologies Group（ATG）出售給自駕車初創公司Aurora，據悉涉及項目估值為40億美元（約港幣310億元），並取得Aurora 26%股權。這意味著Uber將放棄自行開發自動駕駛技術，並將著重於叫車服務、美食外送等核心業務上。

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綜合外媒報道，有知情人士透露，指Uber還將向Aurora注資4億美元（約港幣31億元）現金，以支持與Aurora的戰略夥伴關係。又料在完成交易後，Aurora的最新估值將達100億美元（約港幣775億元），而屆時Uber也將持有Aurora的26%股權。

此外，交易預料會在2021年首季完成，Aurora將接收Uber數以百計的工程師，並可利用Uber的龐大網絡，而Uber行政總裁Dara Khosrowshahi也將加入Aurora董事會。

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Aurora行政總裁Chris Urmson表示，通過與ATG的合併，公司將成為自駕領域的領先者。Aurora將擁有強大的團隊和技術，並擁有交付產品的資源。他們計劃與ATG合併後，先將發展重點投放在重型貨車的自動駕駛技術，繼而發展自動駕駛的乘用車，並與Uber的網約車服務結合。

責任編輯：施雯雯