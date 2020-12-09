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【銀色債券】銀債認購倒數3日 中銀、滙豐：認購額超過往4批總和

Hot Talk 18:24 2020/12/09

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中銀香港表示，今批銀色債券的認購反應熱烈。

供65歲或以上長者認購的銀色債券，繼續接受認購並將於周五（11日）截止認購。中銀香港 （02388） 表示，目前經該行認購銀債的金額及人數均破紀錄，人均認購手數升一倍至25手。滙豐傍晚亦都宣布，平均認購金額較去年升一倍。中銀香港及滙豐均指，至今累積認購金額超越過往4批銀債的總和。

滙豐發言人表示，客戶對新一批銀色債券的認購反應非常踴躍，開售至今累積認購金額已超越過去4次的總和，平均認購金額亦較去年上升一倍。此外，經數碼渠道的申請有顯著上升，其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的三倍。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，銀債認購反應熱烈，目前的認購金額是去年同期的四倍，每人平均認購手數亦較去年增加一倍至超過25手。

他續指，逾7成客戶經分行認購，今年已增加七成合資格員工處理相關交易，並於分行設立專櫃。該行又新增手機銀行渠道，電子渠道佔比亦有所增加，並在認購期內延長投資服務熱線的服務時間，方便市民足不出戶亦可認購銀色債券。

第五批銀色債券將於周五（11日）下午2時截止申請。滙豐及中銀香港，均開放全線分行、手機銀行、網上銀行及電話熱線供客戶認購銀色債券，相關認購費用全免。

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編輯：趙穎妍

香港股票 債券 金融 銀行 中銀香港（02388） 香港 銀色債券
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