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【石Sir午市閒談】解答觀眾問9隻股票 今日主要推介吉利(00175)（立即收看）

股市 12:55 2020/12/09

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恒生指數中午收報26636點，升331點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）今日會解答網民早前留言提問的股份，包括新世界 （00017）  、東航 （00670）  、華潤電力 （00836）  、華虹半導體 （01347） 、京信通訊 （02342） 、中國太保 （02601） 、恒指國指ETF （02828） 、洛陽鉬業 （03993） 及康希諾 （06185） 的問題，以及石Sir推介股份吉利 （00175） 的部署，詳情請待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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