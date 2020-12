可口可樂連續第三年位列塑料污染排行榜首　百年可樂、雀巢均上榜

可口可樂、百事可樂和雀巢連續第三年被評為全球最大的塑料污染者,被批在減少塑料廢物方面「零進展」。全球1.5萬名義工在世界各地共變集逾34萬件塑料垃圾,當中有63%為知名品牌。

《衛報》報道,是次由環保組織Break Free From Plastic (擺脫塑料)在55個國家,當中的51個海灘、河流、公園及其他垃圾場中,調查有關飲品塑料膠樽和罐的丟棄情況。結果顯示,可口可樂繼去年調查後,今年仍位列榜首。可口可樂產品的塑料膠樽和罐為13,834件、百事可樂和雀巢緊取其後,分別為5,155件和8,633件。

報道提及,在今年較早前,由於可口可樂宣布,不會放棄塑料膠樽包裝,而飽受環保人士抨擊。非牟利組織Tearfund在3月時,進行的一項調查顯示,可口可樂、百事可樂、雀巢及聯合利華在6個發展中國家,造成50萬噸塑料污染。

Break Free From Plastic 全球運動統籌人Emma Priestland批評,有關企業在減少塑料廢物方面毫無進度。「這些製造最多污染的大企業正積極改善塑膠污染問題,但仍會繼續使用即棄塑料包裝。」(The world’s top polluting corporations claim to be working hard to solve plastic pollution, but instead they are continuing to pump out harmful single-use plastic packaging)她續指,停止生產塑料產品,是唯一可以遏止問題的辦法。

可口可樂回應指,正與其他公司合作解決包裝浪費問題。「我們承諾在2030年,將會回收所有銷售的瓶罐,不會在流入海洋。」百事可樂指,在2025年將會在飲料業務中減少35%的原始塑料,避免使用670億件一次性塑料腸樽;雀巢聲明目前有66%的塑料包裝產品,可回收或再利用。

責任編輯:黎淑雯