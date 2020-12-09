【美國大選】總統就職委員會投票表決　共和黨人拒絕承認拜登當選

全球各國已經默認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）為下任美國總統當選人之際，本周二（8日）傳來消息指，由於共和黨拒絕承認拜登的勝利，美國總統就職典禮委員會（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC） 無法最終確認拜登以及其副手賀錦麗（Kamala Harris）勝選。

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根據外媒報道，委員會於周二表決由民主黨提出的「確認為總統當選人拜登的就職典禮做準備」的決議，不料遭到參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）、共和黨參議員布倫特（Roy Blunt）以及眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的反對，指現任總統特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選。

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該委員成立於1901年，隨後於每個大選年籌組一次，負責準備和統籌總統和副總統的就職典禮，由眾、參議院議員組成，包括3名共和黨人及3名民主黨人。今屆除了上述三位共和黨人外，還包括眾議院民主黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）、民主黨參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）、以及眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer），三位民主黨人皆投下同意票。

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