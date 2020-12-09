【營銷智慧@iM網欄】一招小技巧 網店舊客翻單更容易

要推動網店銷售，線上營銷技巧固然重要，但同時也別忽視舊客的重要性，只要善用行銷技巧，分分鐘可提升舊客的銷售額，更有機會提高每張訂單的銷售金額，而其中一種最常見的行銷技巧就是「優惠」。不過，大家身為香港人都應該明白，每當看到甚麼甚麼大酬賓優惠時，心中總會差度它只是扮優惠，根本從一開始優惠價就是原價。



沒錯，香港人很聰明，而且數口又很精明，當沒有優惠時就會想盡辦法買平貨，但當有優惠時又會憂心中伏，所以在推出優惠時，無論是金額或方式也要深思熟慮。我們先由優惠金額說起，記得在早兩期的專欄中，筆者便分享過，每獲得一位新訂單（金額800元左右的商品）的成本大概是150元左右，所以優惠作為推動銷售的工具，當然要低於廣告成本才划算，故50元或100元的優惠劵也很合理。



決定了金額以後，就要考慮發放優惠的方式。筆者過往協助客戶經營網店時，便摸索出網店優惠所需的兩大元素：罕有性和迫切性。所謂的罕有性，就是要令推出現金優惠變得出師有名。不知大家曾經網購時，有沒有試過收到優惠碼？如果正常收到這些優惠碼，大家可能拿上手便扔走了，但只要簡單在這張優惠碼上寫上：「只有50位特選客戶才會收到優惠碼」，客戶便會對優惠珍而重之。



其次是迫切性。其實很多人也是Deadline fighter，工作會拖到最後一刻才做，在使用優惠劵時也會在限期前用，如果你不為優惠設下限期，客戶便會想「等下次才用」，然後就沒有然後了。所以推出所有優惠也必需設限期，而限期長短就與因人而異，最好因應商品周期而定，例如每次客戶都會買一個月的狗糧，那大概每20天，它便會入一次貨。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。 如有任何與數碼營銷相關的問題，歡迎電郵至adminoffice@w2gmedia.com，筆者會在本欄解答閣下疑難。



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