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【新冠疫苗】FDA：輝瑞疫苗符合標準　料將獲批准緊急使用授權

環球政經 09:55 2020/12/09

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英國已經於周一（7日）正式於全國範圍內注射新冠疫苗，據悉美國食品及藥物管理局 (FDA) 將於本周四（10日）討論輝瑞藥廠 (Pfizer) 和 BioNTech（BNTX）的新冠病毒疫苗緊急使用申請。本周二（8日）外媒援引FDA報告指，輝瑞疫苗的有效性及安全性均符合緊急使用授權 (EUA) 申請標準。

FDA強調該款疫苗的效用性，指注射第二劑7日後，能夠大大減少感染病毒的風險；但亦指出，目前針對16歲以下接種者、孕婦及免疫系統受損人士的數據不充分，另外注射後會出現副作用，例如接種部位痠痛、身體疲勞等。

【輝瑞疫苗】90歲婦人英國首位接種新冠疫苗　形容「這是最好的生日禮物」【下一頁

美國疫情愈發嚴峻，料FDA將於數日內對是否批准疫苗進行表決。輝瑞行政總裁布拉 (Albert Bourla) 表示，有信心委員會將批准有關申請，「我們解答了他們所有的問題，鑑於我們數據強勁，我認為他們將投票贊成。」

受有關消息利好，輝瑞藥廠股價周二升3.18%，收報42.5美元；BioNTech升1.92%，收報128.1美元。

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