【長和旗下】屈臣氏集團冀3年後分店達1.8萬間 香港分店需先整合

▲ 屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，對今年聖誕銷情有信心，料今季收入止跌，明年表現可勝2019年。

新冠疫情全球大流行，屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲接受訪問時表示，視今年為「壓力測試」（stress test）且合格過關，預期今季收入可止跌，冀望2023年店舖數目由目前1.6萬間增至1.8萬間，但香港分店網需先整合，期望短綫毋須縮減店舖數目。

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屈臣氏集團上半年收入下跌9%，倪文玲透露第三季已將跌幅收窄至4%，目前全球約1.6萬店只有約3%的店舖仍然停業，對今年聖誕銷情有信心，料今季收入止跌，明年表現可勝2019年。屈臣氏集團目標5年後收入可達2,400億元，較2019年1,690億元增加4成。

料年底新增約900間店

屈臣氏集團在疫情下未有停止開店，倪文玲預計，至今年底將有900間新增店舖，其中400間在中國內地，但相較正常年份開1300間店減慢。

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不過，香港迎來第四波疫情，倪文玲指，本港零售銷售倒退10年到2010年水平，沒有旅客下，零售市道壓力大，集團在香港有逾600個零售點，將會優先整合旗下分店位置，遊客區租金昂貴，若沒有減租的話，租約期滿或會關店，由於香港市民慣於有實體店，希望仍可維持店舖數目，強調沒有因疫情裁員或減薪。

現時開店會以大數據分析顧客流量，以設計店舖規模及擺放的產品，一般新店的回報期為約13個月。

電子商貿營業額佔比達雙位數

疫情加速電商發展，今年屈臣氏集團電子商貿營業額佔比達雙位數，倪文玲指，集團積極發展綫上和綫下（O+O）購物平台，並注重與顧客建立關係，現時全球會員數達1.4億個，而會員消費金額較非會員翻倍，疫情加速其網上購物，令消費更可增長3倍。

倪文玲稱，一般而言，綫上消費者的購買金額較綫下高出一倍，部分業務更可達實體的8倍，並指留意到綫上及綫下的消費習慣大為不同，於綫下消費者傾向購買價格較高的護膚品及健康產品，綫上則會多購買健康、嬰兒及個人護理產品。她透露，今年在科技上的投資增長18%，預期明年將會增加20%達16億元。

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記者：袁諾曦