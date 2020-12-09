拜登國安顧問：深切關注香港拘捕及監禁民主派人士

▲ 次是拜登公布國安團隊名單後, 首次有成員公開就香港近況表態。

美國總統當選人拜登提名的新政府國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，深切關注香港民主派人士被拘捕及入獄事件。今次是拜登公布國安團隊名單後， 首次有成員公開就香港近況表態。

美宣布制裁14名全國人大副委員長【下一頁】

蘇利文在社交媒體發文， 指美國與盟友和夥伴站在一起， 反對中國對香港自由的攻擊， 並幫助被迫害的人， 找到安全的避風港。另外，拜登承諾對香港問題保持強硬立場。

美國財政部宣布最新一批14位中國官員制裁名單，回應早前早前香港4名立法會議員被DQ一事，14名新增被制裁者均為全國人大常委會副委員長，包括︰王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。

美國財政部最新公告中以「香港相關名單（Hong Kong-related Designations）」為題。值注意的是，新增制裁名單中並無香港官員。

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編輯：吳敏芳