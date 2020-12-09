  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 10:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登國安顧問：深切關注香港拘捕及監禁民主派人士

Hot Talk 09:26 2020/12/09

分享：

次是拜登公布國安團隊名單後, 首次有成員公開就香港近況表態。

美國總統當選人拜登提名的新政府國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，深切關注香港民主派人士被拘捕及入獄事件。今次是拜登公布國安團隊名單後， 首次有成員公開就香港近況表態。

美宣布制裁14名全國人大副委員長【下一頁】

蘇利文在社交媒體發文， 指美國與盟友和夥伴站在一起， 反對中國對香港自由的攻擊， 並幫助被迫害的人， 找到安全的避風港。另外，拜登承諾對香港問題保持強硬立場。

美國財政部宣布最新一批14位中國官員制裁名單，回應早前早前香港4名立法會議員被DQ一事，14名新增被制裁者均為全國人大常委會副委員長，包括︰王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更‧依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華。

美國財政部最新公告中以「香港相關名單（Hong Kong-related Designations）」為題。值注意的是，新增制裁名單中並無香港官員。

相關文章：【港區國安法】瑞典科企因美取消港特殊地位撤出香港市場

【港區國安法】美國制裁多名中港官員　證監會：中介人應謹慎評估法律、業務等風險

【港區國安法】證監會據報通知金融機構　執行美國制裁不違國安法

編輯：吳敏芳

 

政治 中美關係 拜登 人大常委 制裁 美國財政部 香港 中國 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】藍月亮首日招股凍資逾500億　專家料抽100手才中1手
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【開市9點半】京東健康暗盤升近3成　專家話可長揸？
【開市9點半】京東健康暗盤升近3成　專家話可長揸？
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知