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【港股市況】恒生指數升300點　京東健康上市翌日續升8%（不斷更新）

股市 10:37 2020/12/09

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港股市況不斷更新

美股反覆攀升，道指升104點，港股承接高開，恒生指數開報26510點，恒指高開205點，大市早段升幅擴大至逾300點。恒生指數最新報26625點，恒指升320點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍

【新股IPO】華潤萬象生活暗盤勁升3成　今日掛牌點部署？

即市走勢：

【10：37】五菱汽車 （00305） 升近18%，破頂高見1.29元。

【10：32】阿里健康 （00241） 升幅擴大至近6%，破頂高見25.3元。另外，京東健康 （06618） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【10：30】小米 （01810） 升半成，高見27.75元。

【10：22】滙豐 （00005） 升幅擴大至2%，重上42元水平，高見42.2元。

【10：15】小米 （01810） 升幅擴至4%，高見27.45元。

【10：13】卓悅 （00653） 逆市跌逾7%，低見0.13元。卓悅昨晚發公告披露，其中一名業主昨日（7日）向高等法院呈請卓悅附屬公司卓悅批發清盤，案件排期於明年3月10日聆訊。

【零售寒冬】卓悅附屬卓悅批發欠租403萬 遭入稟申請清盤明年3月聆訊 股價挫6%（第三版）

【10：07】港股升幅進一步擴大至近300點，恒指升298點，報26603點。

【10：02】中海油 （00883） 逆市跌3%，低見6.66元。摩通最新將集團目標價下調19.1%至9元，評級維持增持。

【09：59】潤啤 （00291） 升逾5%，破頂高見66元；青島啤 （00168） 升逾2%；百威亞太 （01876） 升近0.4%。

【09：56】華潤萬象生活 （01209） 升幅擴大至4成，高見31.55元。

【09：54】滙豐 （00005） 反彈1%，高見41.85元。

【09：52】高銀金融 （00530） 升逾2%，高銀金融披露，有關德意志信託（香港）於8月7日向百慕達最高法院提呈針對公司的清盤呈請，法院進一步將呈請聆訊押後至百慕達時間2021年1月8日。

【高銀財困】高銀金融清盤呈請聆訊再押後至明年1月8日

【09：48】微盟 （02013） 升半成，高見10.88元。

【09：45】車股向上，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升4%；華晨 （01114） 升近1%；恒大汽車 （00708） 升0.3%；至於長汽 （02333） 逆市跌1.5%。

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股獲受理　發行規模未定

【09：39】阿里健康 （00241） 升逾3%；平安好醫生 （01833） 亦升近3%。

【09：38】港股早段反覆向上，恒指升近250點。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近0.8%；小米 （01810） 升2%。

【09：35】中國11月CPI按年跌0.5%，遜市場預期；中國11月PPI按年跌1.5%，預期跌1.8%。

【09：33】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾8%，高見119.8元。

【09：26】壹傳媒 （00282） 高開14%。壹傳媒公布早前公布就出售台灣物業已簽訂意向書，壹傳媒更新買賣進展，最新已與買方簽署買賣協議，作價與上月公布相同，交易交易連租約成交，代價17.5億新台幣（約4.76億港元）。

【壹傳媒賣產】壹傳媒簽署買賣協議　4.76億元售台灣物業

【09：25】京東健康 （06618） 上市翌日，股價升逾3%。MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。

【新股IPO】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

【09：20】恒指開報26510點，升205點。友邦 （01299） 升近3%；美團 （03690） 升逾2%；華潤萬象生活 （01209） 首掛高開38%。

【新股IPO】華潤萬象首掛升近4成　一手帳面賺1700元

【09：15】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：41】恒指黑期升約142點，報26454點；道指期貨升72點，報30238點。

【08：10】內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （02142） 以每股12.38元中間價定價，超額認購77.54倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】和鉑醫藥2142近12萬人認購　超購77倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：50】內地房企領地控股  （06999） 以每股5.69元定價，於香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】領地控股6999認購不足　一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。

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【07：30】美股反覆攀升，輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局（FDA）審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，道指升104點，收報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

港股ADR收報26363點，升58點或0.2%。恒指夜期收報26407點，升111點，高水102點。

道指升104點　港股ADR升58點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 ADR 領地控股（06999） 騰訊控股（00700） IPO 恒指夜期 和鉑醫藥—B（02142） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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