【港股市況】恒生指數升198點　小米升逾4%藍籌最強（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆攀升，道指升104點，港股承接高開，恒生指數開報26510點，恒指高開205點，大市早段升幅擴大至逾300點。恒指中午收報26636點，升331點，午後受累內地股市向下，升幅收窄至不足200點。恒指收報26502點，升198點。小米 （01810） 升逾4%；友邦 （01299） 升逾2%；阿里健康 （00241） 破頂升逾4%；中海油 （00883） 逆市續跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【16：20】人行公布，11月人民幣新增貸款1.43萬億元，按年增加456億元人民幣。M2按年增長10.7%，勝預期。

【16：10】恒指收報26502點，升198點。小米 （01810） 升逾4%；友邦 （01299） 升逾2%；阿里健康 （00241） 破頂升逾4%；中海油 （00883） 逆市續跌逾2%。

【16：00】恒指U盤前升182點，收報26487點。

【15：38】比亞迪 （01211） 跌近2%，低見177.7元。

【15：29】港股尾市升近160點，報26463點。

【15：08】港股升幅收窄至約150點。

【15：00】上證跌1.1%；深證跌1.8%；創業板指跌近1.8%。

【14：50】大市升幅進一步收窄至200點以下，升195點，報26500點。

【14：47】國藥 （01099） 轉升逾2%，高見19.48元。國藥集團研發的新冠滅活疫苗在阿聯酋獲批上市。

【國產疫苗】國藥新冠疫苗據指有效率達86% 阿聯酋已獲批上市

【14：39】華晨 （01114） 跌近0.8%。近日華晨汽車發表公告指，從12月21日開市起，公司所有存續的公司債券將會停牌。

【華晨財困】華晨母企所有存續債券從21日起停牌

【13：57】美團 （03690） 午後轉跌0.8%，低見284.6元。

【13：47】內地股市午後向下，拖累港股午後升幅收窄，上證跌0.4%；深證跌近1.1%；創業板指亦跌近1.1%。

【13：24】阿里健康 （00241） 升幅擴至7%，高見25.8元。

【13：17】大市升勢回順，恒指升幅收窄至約260點，報26563點。

【13：04】小米 （01810） 午後升5.5%，高見27.8元日內高位。

【13：00】港股午後初段升約345點，報26649點。

【12：00】恒指中午收報26636點，升331點。小米 （01810） 升半成；中海油 （00883） 逆市跌逾2%；京東健康 （06618） 續升逾5%；華潤萬象 （01209） 首掛升37%。

【11：30】上證半日升近0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌0.3%。

【11：05】港股升勢略為回順，恒生指數升約300點，報26610點。

【10：51】微盟 （02013） 升一成，高見11.3元。

【10：48】港股升幅擴至近350點，報26653點。

【10：37】五菱汽車 （00305） 升近18%，破頂高見1.29元。

【異動股】五菱汽車曾升2成 力世紀升一成

【10：32】阿里健康 （00241） 升幅擴大至近6%，破頂高見25.3元。另外，京東健康 （06618） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【10：30】小米 （01810） 升半成，高見27.75元。

【10：22】滙豐 （00005） 升幅擴大至2%，重上42元水平，高見42.2元。

【10：15】小米 （01810） 升幅擴至4%，高見27.45元。

【10：13】卓悅 （00653） 逆市跌逾7%，低見0.13元。卓悅昨晚發公告披露，其中一名業主昨日（7日）向高等法院呈請卓悅附屬公司卓悅批發清盤，案件排期於明年3月10日聆訊。

【零售寒冬】卓悅附屬卓悅批發欠租403萬 遭入稟申請清盤明年3月聆訊 股價挫6%（第三版）

【10：07】港股升幅進一步擴大至近300點，恒指升298點，報26603點。

【10：02】中海油 （00883） 逆市跌3%，低見6.66元。摩通最新將集團目標價下調19.1%至9元，評級維持增持。

【09：59】潤啤 （00291） 升逾5%，破頂高見66元；青島啤 （00168） 升逾2%；百威亞太 （01876） 升近0.4%。

【09：56】華潤萬象生活 （01209） 升幅擴大至4成，高見31.55元。

【09：54】滙豐 （00005） 反彈1%，高見41.85元。

【09：52】高銀金融 （00530） 升逾2%，高銀金融披露，有關德意志信託（香港）於8月7日向百慕達最高法院提呈針對公司的清盤呈請，法院進一步將呈請聆訊押後至百慕達時間2021年1月8日。

【高銀財困】高銀金融清盤呈請聆訊再押後至明年1月8日

【09：48】微盟 （02013） 升半成，高見10.88元。

【09：45】車股向上，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升4%；華晨 （01114） 升近1%；恒大汽車 （00708） 升0.3%；至於長汽 （02333） 逆市跌1.5%。

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股獲受理 發行規模未定

【09：39】阿里健康 （00241） 升逾3%；平安好醫生 （01833） 亦升近3%。

【09：38】港股早段反覆向上，恒指升近250點。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近0.8%；小米 （01810） 升2%。

【09：35】中國11月CPI按年跌0.5%，遜市場預期；中國11月PPI按年跌1.5%，預期跌1.8%。

【09：33】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾8%，高見119.8元。

【09：26】壹傳媒 （00282） 高開14%。壹傳媒公布早前公布就出售台灣物業已簽訂意向書，壹傳媒更新買賣進展，最新已與買方簽署買賣協議，作價與上月公布相同，交易交易連租約成交，代價17.5億新台幣（約4.76億港元）。

【壹傳媒賣產】壹傳媒簽署買賣協議 4.76億元售台灣物業

【09：25】京東健康 （06618） 上市翌日，股價升逾3%。MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。

【新股IPO】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

【09：20】恒指開報26510點，升205點。友邦 （01299） 升近3%；美團 （03690） 升逾2%；華潤萬象生活 （01209） 首掛高開38%。

【新股IPO】華潤萬象首掛升近4成 一手帳面賺1700元

【09：15】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：41】恒指黑期升約142點，報26454點；道指期貨升72點，報30238點。

【08：10】內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （02142） 以每股12.38元中間價定價，超額認購77.54倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】和鉑醫藥2142近12萬人認購 超購77倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：50】內地房企領地控股 （06999） 以每股5.69元定價，於香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】領地控股6999認購不足 一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。

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【07：30】美股反覆攀升，輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局（FDA）審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，道指升104點，收報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

港股ADR收報26363點，升58點或0.2%。恒指夜期收報26407點，升111點，高水102點。

道指升104點 港股ADR升58點

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責任編輯︰梁浩碩