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【港股市況】恒指黑期升約142點　道指期貨升72點（不斷更新）

股市 08:50 2020/12/09

分享：

港股市況不斷更新

美股反覆攀升，道指升104點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開58點，恒指料開報26363點。滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞：

【新股IPO】華潤萬象生活暗盤勁升3成　今日掛牌點部署？

即市走勢：

【08：41】恒指黑期升約142點，報26454點；道指期貨升72點，報30238點。

【08：10】內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （02142） 以每股12.38元中間價定價，超額認購77.54倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】和鉑醫藥2142近12萬人認購　超購77倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：50】內地房企領地控股  （06999） 以每股5.69元定價，於香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】領地控股6999認購不足　一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股反覆攀升，輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局（FDA）審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，道指升104點，收報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

港股ADR收報26363點，升58點或0.2%。恒指夜期收報26407點，升111點，高水102點。

道指升104點　港股ADR升58點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 ADR 領地控股（06999） 騰訊控股（00700） IPO 恒指夜期 和鉑醫藥—B（02142） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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