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專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】恒指夜期突急挫306點　阿里巴巴美股騰訊ADR較港下跌（不斷更新）

股市 03:34 2020/12/10

分享：

港股市況不斷更新

夜期收市急挫306點，蒸發港股日間升幅，美股中段亦見跌勢，滙豐ADR升，但騰訊（00700）ADR及阿里巴巴（09988）ADR下跌，壓抑夜期表現，惟暫時未見突發利淡消息。

美股下跌，納指跌幅較大，約2%。阿里巴巴ADR及騰訊ADR走勢亦欠佳。中概車股亦急挫。

港股「炒股不炒市」，恒指本周連跌兩日後反彈，一度漲逾300點，可是炒友對市況未算樂觀，僅聚焦個別股份，例如小米 （01810） 、阿里健康 （00241） 、友邦 （01299） 等，令恒指午後未能延續強勢，全日計只彈198點，收報26502點。

ADR 折算港元 較港收市價
滙豐ADR 41.52 -0.5%
騰訊ADR 575.97 -1.5%
阿里巴巴ADR 255.47 -2.0%
網易ADR 138.01 -3.8%
京東ADR 318.68 -0.8%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍

【銀色債券】3.5厘銀債周五截止認購　銀行券商認購銀債優惠（不斷更新）

港股快將出現「終極黃金交叉」　後市先看多少？

【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤　和鉑醫藥升幅急收窄一手帳面賺1080元

【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元

即市走勢：

【3：00】夜期收報26240點，跌306點，低水263點。

【01：00】夜期跌191點

【00：37】夜期跌181點

【22：51】恒指夜期跌勢加深，報26468點，挫78點，低水35點。

【22：07】恒指夜期報26522點，跌24點，高水19點。

【19：34】夜期輕微倒升，報26550點，升4點，高水47點。

【18：39】恒指夜期報26536點，跌10點，高水33點。

【18：30】銀債認購倒數3日 中銀、滙豐：認購額超過往4批總和

【18：15】專家拆解通縮下人幣抽升主因 短期內或再上試6.4

【18：10】曾蔭培辭任新創建非執董　結束近17年董事任期

【17：37】恒指夜期報26544點，跌2點，高水41點。

【17：00】舜宇11月手機鏡頭按月跌19%　受累手機供應鏈關鍵零部件缺貨

【16：20】人行公布，11月人民幣新增貸款1.43萬億元，按年增加456億元人民幣。M2按年增長10.7%，勝預期。

【16：10】恒指收報26502點，升198點。小米 （01810） 升逾4%；友邦 （01299） 升逾2%；阿里健康 （00241） 破頂升逾4%；中海油 （00883） 逆市續跌逾2%。

【16：00】恒指U盤前升182點，收報26487點。

【15：38】比亞迪 （01211） 跌近2%，低見177.7元。

【15：29】港股尾市升近160點，報26463點。

【15：08】港股升幅收窄至約150點。

【15：00】上證跌1.1%；深證跌1.8%；創業板指跌近1.8%。

【14：50】大市升幅進一步收窄至200點以下，升195點，報26500點。

【14：47】國藥 （01099） 轉升逾2%，高見19.48元。國藥集團研發的新冠滅活疫苗在阿聯酋獲批上市。

【國產疫苗】國藥新冠疫苗據指有效率達86% 阿聯酋已獲批上市

【14：39】華晨 （01114） 跌近0.8%。近日華晨汽車發表公告指，從12月21日開市起，公司所有存續的公司債券將會停牌。

【華晨財困】華晨母企所有存續債券從21日起停牌

【13：57】美團 （03690） 午後轉跌0.8%，低見284.6元。

【13：47】內地股市午後向下，拖累港股午後升幅收窄，上證跌0.4%；深證跌近1.1%；創業板指亦跌近1.1%。

【13：24】阿里健康 （00241） 升幅擴至7%，高見25.8元。

【13：17】大市升勢回順，恒指升幅收窄至約260點，報26563點。

【13：04】小米 （01810） 午後升5.5%，高見27.8元日內高位。

【13：00】港股午後初段升約345點，報26649點。

【12：00】恒指中午收報26636點，升331點。小米 （01810） 升半成；中海油 （00883） 逆市跌逾2%；京東健康 （06618） 續升逾5%；華潤萬象 （01209） 首掛升37%。

【11：30】上證半日升近0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌0.3%。

【11：05】港股升勢略為回順，恒生指數升約300點，報26610點。

【10：51】微盟 （02013） 升一成，高見11.3元。

【10：48】港股升幅擴至近350點，報26653點。

【10：37】五菱汽車 （00305） 升近18%，破頂高見1.29元。

【異動股】五菱汽車曾升2成　力世紀升一成　

【10：32】阿里健康 （00241） 升幅擴大至近6%，破頂高見25.3元。另外，京東健康 （06618） 升逾8%；平安好醫生 （01833） 升逾3%。

【10：30】小米 （01810） 升半成，高見27.75元。

【10：22】滙豐 （00005） 升幅擴大至2%，重上42元水平，高見42.2元。

【10：15】小米 （01810） 升幅擴至4%，高見27.45元。

【10：13】卓悅 （00653） 逆市跌逾7%，低見0.13元。卓悅昨晚發公告披露，其中一名業主昨日（7日）向高等法院呈請卓悅附屬公司卓悅批發清盤，案件排期於明年3月10日聆訊。

【零售寒冬】卓悅附屬卓悅批發欠租403萬 遭入稟申請清盤明年3月聆訊 股價挫6%（第三版）

【10：07】港股升幅進一步擴大至近300點，恒指升298點，報26603點。

【10：02】中海油 （00883） 逆市跌3%，低見6.66元。摩通最新將集團目標價下調19.1%至9元，評級維持增持。

【09：59】潤啤 （00291） 升逾5%，破頂高見66元；青島啤 （00168） 升逾2%；百威亞太 （01876） 升近0.4%。

【09：56】華潤萬象生活 （01209） 升幅擴大至4成，高見31.55元。

【09：54】滙豐 （00005） 反彈1%，高見41.85元。

【09：52】高銀金融 （00530） 升逾2%，高銀金融披露，有關德意志信託（香港）於8月7日向百慕達最高法院提呈針對公司的清盤呈請，法院進一步將呈請聆訊押後至百慕達時間2021年1月8日。

【高銀財困】高銀金融清盤呈請聆訊再押後至明年1月8日

【09：48】微盟 （02013） 升半成，高見10.88元。

【09：45】車股向上，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升4%；華晨 （01114） 升近1%；恒大汽車 （00708） 升0.3%；至於長汽 （02333） 逆市跌1.5%。

【配股潮】比亞迪向中證監申請增發H股獲受理　發行規模未定

【09：39】阿里健康 （00241） 升逾3%；平安好醫生 （01833） 亦升近3%。

【09：38】港股早段反覆向上，恒指升近250點。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升0.5%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升近0.8%；小米 （01810） 升2%。

【09：35】中國11月CPI按年跌0.5%，遜市場預期；中國11月PPI按年跌1.5%，預期跌1.8%。

【09：33】京東健康 （06618） 升幅擴大至逾8%，高見119.8元。

【09：26】壹傳媒 （00282） 高開14%。壹傳媒公布早前公布就出售台灣物業已簽訂意向書，壹傳媒更新買賣進展，最新已與買方簽署買賣協議，作價與上月公布相同，交易交易連租約成交，代價17.5億新台幣（約4.76億港元）。

【壹傳媒賣產】壹傳媒簽署買賣協議　4.76億元售台灣物業

【09：25】京東健康 （06618） 上市翌日，股價升逾3%。MSCI宣布，將京東健康納入MSCI標準指數及大盤股指數，於12月22日起生效。富時羅素則公布，會在富時香港指數納入京東健康，在12月21日起生效。

【新股IPO】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

【09：20】恒指開報26510點，升205點。友邦 （01299） 升近3%；美團 （03690） 升逾2%；華潤萬象生活 （01209） 首掛高開38%。

【新股IPO】華潤萬象首掛升近4成　一手帳面賺1700元

【09：15】人行開展200億元人民幣逆回購操作，因今日100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：41】恒指黑期升約142點，報26454點；道指期貨升72點，報30238點。

【08：10】內地臨床階段生物製藥公司和鉑醫藥 （02142） 以每股12.38元中間價定價，超額認購77.54倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】和鉑醫藥2142近12萬人認購　超購77倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：50】內地房企領地控股  （06999） 以每股5.69元定價，於香港公開發售部分認購不足，一手中籤率100%，人人有份。

【新股IPO】領地控股6999認購不足　一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。

更多ADR收市：

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【07：30】美股反覆攀升，輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局（FDA）審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，道指升104點，收報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

港股ADR收報26363點，升58點或0.2%。恒指夜期收報26407點，升111點，高水102點。

道指升104點　港股ADR升58點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 期貨 ADR 領地控股（06999） 騰訊控股（00700） IPO 恒指夜期 和鉑醫藥—B（02142） 滙豐控股（00005） 恒生指數

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