【疫情焦點】全球新增逾38萬宗確診　美國新增15萬

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【港股市況】恒指黑期升約142點 道指期貨升72點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月9日早上8時15分，全球累計68,682,739宗新冠肺炎確診病例，較上日增加380,851宗。累計1,563,414死亡個案，較上日增加6,881宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|199,426
|15,582,803
|293,318
|意大利
|0
|1,757,394
|61,240
|英國
|12,353
|1,754,881
|62,130
|西班牙
|0
|1,715,700
|46,646
|法國
|13,867
|2,362,926
|56,451
|德國
|10,159
|1,218,325
|20,161
|中國
|6
|86,656
|4,634
|香港
|0
|7,076
|112
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩