▲ 【疫情焦點】全球新增逾38萬宗確診 美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月9日早上8時15分，全球累計68,682,739宗新冠肺炎確診病例，較上日增加380,851宗。累計1,563,414死亡個案，較上日增加6,881宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 199,426 15,582,803 293,318 意大利 0 1,757,394 61,240 英國 12,353 1,754,881 62,130 西班牙 0 1,715,700 46,646 法國 13,867 2,362,926 56,451 德國 10,159 1,218,325 20,161 中國 6 86,656 4,634 香港 0 7,076 112

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩