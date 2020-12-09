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【疫情焦點】全球新增逾38萬宗確診　美國新增15萬

Hot Talk 08:26 2020/12/09

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【疫情焦點】全球新增逾38萬宗確診　美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月9日早上8時15分，全球累計68,682,739宗新冠肺炎確診病例，較上日增加380,851宗。累計1,563,414死亡個案，較上日增加6,881宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 199,426 15,582,803 293,318
意大利 0 1,757,394 61,240
英國 12,353 1,754,881 62,130
西班牙 0 1,715,700 46,646
法國 13,867 2,362,926 56,451
德國 10,159 1,218,325 20,161
中國 6 86,656 4,634
香港 0 7,076 112

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

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