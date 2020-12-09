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道指升104點　港股ADR升58點

股市 07:29 2020/12/09

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道指升104點　港股ADR升58點

道指升104點
美股反覆攀升，輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局（FDA）審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，道指升104點，收報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

港股ADR升58點
港股ADR收報26363點，升58點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報41.27元，跌0.08元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報587.77元，升4.77元或0.8%。恒指夜期收報26407點，升111點，高水102點。

紐約期油跌0.4%
油價個別發展，歐美新冠肺炎個案激增，另一方面疫苗研究有進展，紐約期油收報45.6美元，跌0.16美元或約0.4%。布蘭特期油收報48.84美元，升5美仙或0.1%。

美滙指數升近0.2%
美滙指數報90.94，升近0.2%。歐元兌美元報1.2108；美元兌日圓報1.3364。

美國10年期債息報0.92厘。

紐約期金升0.5%
市場繼續憧憬美國推出新刺激措施，紐約期金收報1874.9美元，升8.9美元或0.5%，現貨金於1869美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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