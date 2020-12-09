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【美股收市】疫苗審批報喜 標指納指齊破頂 道指倒升104點

股市 05:16 2020/12/09

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輝瑞（美：PFE）和BioNTech的疫苗合乎美國食品及藥物管理局(FDA)審核規格，有望成為美國第一隻獲緊急授權的新冠疫苗，消息帶動美股反覆攀升，標指首越3700關，與納指齊破頂 ; 道指高見30246點即市歷史新高，收市仍漲逾100點。

蘋果公司（美：AAPL）推首款頭戴式耳機AirPods Max，股價回升0.5%。電動車商Tesla(特斯拉)配股集資一度挫3.6%，收市倒升1.3% 。Tesla計劃以市價出售最多50億美元新股，配售代理可透過公開市場等渠道，不定期以市價出售股份 ; 由於Tesla將於本月21日（18日收市後）正式納入標指，屆時料有數百億美元的被動資金追入。

道指曾跌97點，收市倒升104點，報30173點。標指升10點，收報3702點 。納指升62點，收報12582點。

市場繼續關注疫苗相關消息。據FDA報告，輝瑞和BioNTech的疫苗試驗數據符合緊急授權指引，FDA可能於未來幾天或幾周內批准該疫苗。輝瑞股價升3.2%。英國則正式啟動大規模新冠疫苗接種計劃，歐股回穩，Stoxx 600收市升0.2%。

美國國會共和民主兩黨仍未能就紓困方案談判達成共識，美元反覆靠穩，美滙指數逼近91水平，升0.18%。金價漲0.45%，報1870.3美元。OPEC+(石油出口國組織與俄羅斯等盟友的合稱)就明年產量達成共識，油價個別發展，紐約期油跌16美仙，收報45.6美元；布蘭特期油微升5美仙，收報48.84美元。

美國第三季非農生產率按季年率修正後為上升4.6%(初值是升4.9%)，較預期遜色 ;非農單位勞工成本經修正後為下降6.6%(初值是降8.9%)，預期為減8.9%。

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責任編輯：柯志宏

蘋果（Apple，美：AAPL） 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 美股 紐約期油 布蘭特期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙

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【美股市況】Tesla配股先跌後升1.3% 道指收市倒升104點　（不斷更新）

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