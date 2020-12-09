【美股焦點】國家網信辦下架105款違法違規App　Tripadvisor股價偏軟

▲ Tripadvisor在內地遭到下架。

國家互聯網信息辦公室（網信辦）公布，將 105款違法違規移動應用程式（App）下架。截至目前，首批清理下架的包括貓途鷹（ Tripadvisor）（美︰TRIP） 、面具公園、劇能玩、麻豆傳媒、紅杏視頻、51漫畫等。同時，對未落實審核要求、上架違法違規應用程序的極速下載、Win之家、皮皮巴士、7230手游網、軟件帝等8家應用商店，依法依規採取停止下載服務處置措施。

Tripadvisor跌0.1%，收報29.49美元

自11月5日起，國家網信辦依據網絡安全法、網絡信息內容生態治理規定、移動互聯網應用程序信息服務管理規定等法律法規，組織開展移動應用程序信息內容亂象專項整治，清理打擊部分移動應用程序傳播違法違規信息，以及提供詐騙賭博、招嫖賣淫等違法違規服務。

國家網信辦表示，將持續推進移動應用程序整治工作，加強對移動應用程序信息服務的監督檢查，及時清理處置違法違規移動應用程序和應用商店，努力營造清朗網絡空間。

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