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【美股焦點】華爾街對明年美股看法樂觀　分析師料標指可漲8至22%

股市 01:07 2020/12/09

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華爾街分析師普遍對明年美股看法樂觀。

距離2021年到來僅餘數周，投資者關注未來一年股市能否延續今年強勢。外媒《CNBC》對來自美國主流金融機構的20位分析師進行了匿名調查，大多數分析師預計，標普500指數明年仍可上漲8至22%。有12位分析員認為，明年標指將升至4000至4500之間。

14位分析師表示，他們對明年美國股市的看法「審慎樂觀」；3位分析師表示「非常樂觀」；還有3人表示「謹慎」。《CNBC》在11月25日至12月3日訪問了20位分析師，並且讓受訪者匿名提供意見，以拋開機構立場表達其看法和觀點。

大多數分析師對明年的整體市場前景仍然樂觀。

其中一位分析師認為，踏入2021年，疫苗及全球經濟活動的增長所驅動下，美國和全球經濟將真正「重新開放」。但亦有受訪者認為，股市仍面對諸多風險，如美國財政刺方案拖延、新一波疫情爆發及疫苗短缺等。

貨幣方面，20位分析師中，只有3位分析師繼續看好美元；有6位認為歐元將在2020年實現最大漲幅，而7位則選擇了人民幣。

至於股票板塊方面，多數人更偏好估值低廉的「周期股」，料相關股票將從疫情過後經濟重啟中受益。分析師認為，周期股會隨着大型經濟體的發展而走高。部分買方分析師認為明年要購買和持有的股票包括︰埃克森美孚（美︰XOM）、雪佛龍（美︰CVX）、波音（美︰BA），高通（美︰QCOM）、Visa（美︰V）及迪士尼（美︰DIS）。

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編輯︰侯景成

美股 標準普爾500指數 金融 美國 波音 Disney

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