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嗶哩嗶哩今年累升3倍再破頂　董事長陳睿︰堅持正向價值　每日處理35萬次舉報

股市 00:23 2020/12/09

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內地彈幕影片網站嗶哩嗶哩股價屢創新高。

內地彈幕影片網站嗶哩嗶哩Bilili（美︰BILI）股價再創新高，周二（9日）高見75.94美元，升逾4%；年初至今已累升3倍。嗶哩嗶哩董事長兼CEO陳睿日前出席活動時表示，過去三年，B站月活用戶數量是1.97億人，用戶中18至35歲年齡層佔了78%；過去3年，B站用戶量翻了三倍。

陳睿表示，從地理分佈來看，嗶哩嗶哩有一半以上用戶分佈在一、二綫城市，北上廣城市用戶比例更高一些；從學歷分佈來看，大學生比例更高一些，其中復旦大學90%以上的學生都是B站用戶。

陳睿提到，B站最具特點的地方在於擁有大量專業視頻創作者創作發布影片，每月有170萬「UP主（影片制作者）」在B站創作專業視頻，另外，B站還是國內最大的動畫和紀錄片出品方之一，過去三年，共出品和投資125部國產原創動畫、100部紀錄片。

他表示，Ｂ站的成功在於「第一，堅持數據真實；第二，堅持內容品質導向，而非流量導向；第三，堅持在社區內推行正向價值觀。」Ｂ站現在有1687名員工全職服務創作者，其中有758名員工全職為社區服務，他們每天會處理35萬次的用戶舉報。

「目前我們一直在打擊營銷號、打擊數據作弊等不良行為，只有堅持數據真實，堅實行業自律，才能讓企業健康發展。」

較早前，自稱「渾元形意太極掌門人」的馬保國，因為在一場擂台戰遭對迅速擊倒，成為內地網民惡搞對象，並製作了大量與馬保國的惡搞影片充斥B站。其後，內地官媒炮轟馬保國的一些言行實際上就是譁眾取寵、招搖撞騙。B站隨即開始大規模下架馬保國相關影片。

相關文章︰【回港中概股】嗶哩嗶哩季績亮眼　股價大漲22%　8月活躍用戶突破2億

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編輯︰侯景成

美股 中國概念股 嗶哩嗶哩（美：BILI）

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