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【新冠疫苗】輝瑞疫苗數據符合FDA緊急授權要求　周四召開外部專家會議

股市 23:25 2020/12/08

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輝瑞疫苗符合FDA批准緊急使用的要求。

繼英國開始為民眾接種輝瑞（美︰PFE）的新冠肺炎疫苗後，美國食品及藥品監管局（FDA）亦積極推進疫苗的批准授權工作。外電引述FDA工作人員在周四（10日）召開的外部專家會議之發布的文件稱，輝瑞的疫苗的功效數據符合緊急使用授權的期望。輝瑞及其德國合作夥伴BioNTech上月已向FDA提交了有關疫苗的數據。

輝瑞的數據表明，其疫苗在接種兩劑的案下，對新冠肺炎的免疫效用率為95％，並且沒有重大安全問題。富瑞分析師Michael Yee在研究報告中表示，這些文件「非常簡單易明，我們認為疫苗將立即獲得批准。」

FDA通常會召開外部專家會議，並遵循其諮詢的建議，但並非必須這樣做。文件亦顯示，FDA人員稱，目前尚無足夠的數據得出有關在16歲以下人群，孕婦和免疫系統受到損害的人群中使用疫苗安全度的結論。

文件顯示，輝瑞在疫苗的後期試驗中總共有6人死亡，其中接受疫苗的患者中有2例死亡，而使用安慰劑的患者中有2例死亡。FDA人員認為，死亡率與一般情況相近。

外電推算，預計FDA將在幾日或幾周內決定是否批准上述疫苗的緊急使用授權。

相關文章︰【新冠疫苗】傳輝瑞無法供應更多疫苗予美國直至明年6月底

【新冠疫苗】英國開始接種輝瑞疫苗　一文看其他疫苗進展！

編輯︰侯景成

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 食品 德國 疫苗 美國 肺炎 新冠肺炎疫情

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