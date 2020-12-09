  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】華潤萬象大升近5成後乏力再上　專家：物管股氣氛「麻麻地」　應見好收手（更新第二版）

新股IPO 16:31 2020/12/09

分享：

華潤萬象暗盤升幅比京東健康更多，達3成

京東健康 （06618） 首日掛牌表現理想，更立時晉身「紅底股」，再次點燃新股市場氣氛。新股氣氛暢旺下，今日（8日）掛牌的物管股華潤萬象生活 （01209） 暗盤更率先爆升逾3成。不過，華潤萬象生活正式掛牌後未能進一步抽高，全日計僅升25.6%，收報28元，較暗盤表現遜色。專家建議，持有華潤萬象生活的投資者宜「見好收」。

華潤萬象生活今日最高曾見32.9元，較招股價22.3元高47.5%，惜午後動力無以為繼，未能如京東健康首日掛牌般予人重大驚喜。

信誠證券聯席董事張智威認為，京東健康首日掛牌便即時升約5成，帶動市場氣氛，相信接下來的新股招股反應將見熾熱。不過，他認為物管板塊炒作熱潮已過，形容整個行業之股份都處於回調狀態，且同類股份選擇頗多，在不少優質新股輪流上市的前提下，建議持有華潤萬象生活和佳源服務 （01153） 的新股投資者「見好收」。

環一證券研究部董事李聲揚看法相近，指整體物管板塊走勢「麻麻地」，認為板塊不止估值昂貴，內房行業相關政策更愈出愈多，即使發展商售樓表現理想、人民幣匯價走強，內房股價亦偏弱，連帶不利物管股表現。

（第二版更新收市價）

【新股IPO】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

【2021展望】交銀國際薦12隻港股 洪灝：恒指明年或可試32000關

編輯：莫亦熙

香港股票 華潤萬象生活（01209） 物業管理股 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月