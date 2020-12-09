【新股IPO】華潤萬象大升近5成後乏力再上　專家：物管股氣氛「麻麻地」　應見好收手（更新第二版）

▲ 華潤萬象暗盤升幅比京東健康更多，達3成

京東健康 （06618） 首日掛牌表現理想，更立時晉身「紅底股」，再次點燃新股市場氣氛。新股氣氛暢旺下，今日（8日）掛牌的物管股華潤萬象生活 （01209） 暗盤更率先爆升逾3成。不過，華潤萬象生活正式掛牌後未能進一步抽高，全日計僅升25.6%，收報28元，較暗盤表現遜色。專家建議，持有華潤萬象生活的投資者宜「見好收」。

華潤萬象生活今日最高曾見32.9元，較招股價22.3元高47.5%，惜午後動力無以為繼，未能如京東健康首日掛牌般予人重大驚喜。

信誠證券聯席董事張智威認為，京東健康首日掛牌便即時升約5成，帶動市場氣氛，相信接下來的新股招股反應將見熾熱。不過，他認為物管板塊炒作熱潮已過，形容整個行業之股份都處於回調狀態，且同類股份選擇頗多，在不少優質新股輪流上市的前提下，建議持有華潤萬象生活和佳源服務 （01153） 的新股投資者「見好收」。

環一證券研究部董事李聲揚看法相近，指整體物管板塊走勢「麻麻地」，認為板塊不止估值昂貴，內房行業相關政策更愈出愈多，即使發展商售樓表現理想、人民幣匯價走強，內房股價亦偏弱，連帶不利物管股表現。

（第二版更新收市價）

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編輯：莫亦熙