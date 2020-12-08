【美股焦點】Tesla再度配股集資50億 股價現挫2%

美國電動車製造商Tesla（TSLA.US）周一（7日）創新高後，周二（7日）開市前宣布再度配股集資50億美元，是10個月內第三次集資。今年9月，Tesla也曾配股集資50億美元資金。據美國證劵交易委員會文件顯示，高盛、花旗、巴克萊、美銀、瑞信、法巴、摩根士丹利、德銀、富國證券及SG America證券皆為是次配售代理。

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Tesla周二（8日）開市曾下跌逾3%，其後跌幅收窄至1%，現時報報626.06美元，跌2.4%。過往Tesla也有「逢高抽水」的習慣，不過，計及拆股後的升幅，年初至今回報仍然高達6.5倍。

不過，中國電動車股則受惠中國汽車銷售數據止跌回升，蔚來汽車（NIO）升2.44%，小鵬汽車（XPEV）升1.3%、理想汽車（LI）更大升5.81%。

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