【開市9點半】華潤萬象暗盤勁過京東健康　可重演首掛升5成？

（1）京東健康 （06618） 昨日掛牌表現理想，更立時晉身「紅底股」。值得注意是，今日（9日）掛牌的物管股華潤萬象生活 （01209） 暗盤升幅比京東健康更強，已率先爆升超過3成。華潤萬象生活能否重演京東健康首掛升5成的佳績呢？專家認為，物管行業目前可謂熱潮已過，籲有貨者「見好收」。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】華潤萬象生活暗盤勁升3成 今日掛牌點部署？

（2）京東健康首日掛牌即晉身「紅底股」，MSCI及富時羅素兩大指數公司亦見勢宣布快速納入京東健康在旗下指數系列內。

【新股IPO】京東健康兩周後快速納入MSCI、富時、恒生科技指數

（3）京東健康第一天上市表現理想，其CEO辛利軍與指出，疫情影響下綫上醫療急速發展，預料5年內將綫上、綫下醫療業務打通。他又表示，京東健康選擇來港上市，因認為投資者對中國醫療系統較了解。

【新股IPO】京東健康CEO：疫情推進醫療健康發展 料5年內打通將線上線下醫療服務

（4）焦點新股接連上市，藍月亮 （新上市編號：06993） 今日將截止招股，市場消息傳出藍月亮昨日（8日）下午5時提前結束國際配售。

【新股IPO】藍月亮6993孖展暫錄695億超購70倍、國際配售已足額 提前結束國際配售

（5）滙豐HSBC （00005） 4月取消派發已除淨股息，有個別滙豐小股東入稟小額錢債審裁處索償，滙豐早前申請將案件轉介至高等法院審理，裁判官拒絕了滙豐申請，案件押後至明年3月18日聆訊。

【滙豐HSBC股價】滙豐小股東入稟追討股息 法庭拒滙豐轉介高院申請

（6）交銀國際董事總經理洪灝預期明年將迎價值股「王者歸來」，按中資股盈利推算，恒指可挑戰32000點大關，並推薦12隻港股。

【2021展望】交銀國際薦12隻港股 洪灝：恒指明年或可試32000關

（7）自市場憧憬民主黨總統拜登勝選開始，環保相關股便曾展現凌厲升勢。事實上，環保概念非新事物，該主題近年已持續跑贏環球股市。基金公司瑞士百達資管估計，整個環保主題市場規模高達兩萬億美元，往後每年增長速度仍可錄6%至7%，形容其對環球經濟影響力不低。

【ESG投資】瑞士百達資管：環保意識抬頭 綠色投資添機遇

（8）程式演算交易（Algo Trading）早在機構投資者中廣泛應用，近年亦愈來愈多散戶投資者接觸研究相關策略。香港程式交易研究中心總裁蔡嘉民接受本報訪問時表示，目前程式交易的門檻已大大降低，就算本身不懂編寫電腦程式，也可以借助簡化軟件在數月之內就能上手。

【專訪】散戶學程式交易也不難？蔡嘉民︰善用輔助軟件 數月內已可上手

（9）港鐵 （00066） 獲悉一名車站維修員工初步確診，該名員工日常工作主要是負責設備維修，工作上沒有需要接觸乘客，現時没有病徵，昨天起己沒有上班，工作期間一直有佩戴口罩。

【香港疫情】港鐵車站維修員工初步確診 曾於6個車站工作

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。